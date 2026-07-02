İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin Yaz Gezileri kapsamında Su Medeniyetleri Müzesi ve Terkos Gölü'ne ziyaret düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin temmuz ayındaki gezi programının ilk rotasında 1800'lü yılların sonuna doğru İstanbullulara ilk basınçlı suyun taşındığı Terkos Gölü'ndeki Arnavutköy İSKİ su pompa istasyonu ve kültür-sanat merkezine dönüştürülen İSKİ Terkos Su Medeniyetleri Müzesi ziyaret edildi.

Maltepeliler, Karadeniz kıyılarının hemen gerisinde bulunan müzede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür rehberi eşliğinde İstanbul'un yakın tarihindeki önemli endüstri yapılarını inceledi. ,

Katılımcılar, geçmişten günümüze suyun serüvenini anlatan tarihi müzede, 1967'e kadar faaliyetini sürdüren farklı nesil buharlı pompalarını, sanayi ve dağıtım yapılarını ve demiryolunun izlerini keşfetti.

Katılımcılar, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerine uzanan su yolları, kemerleri ve sarnıçlarıyla ilgili detaylı bilgi edindi. Program, Terkos Gölü'nün çevresinde doğayla ve tarihle iç içe geçen yürüyüşle tamamlandı.

Yaz gezilerinin temmuz ayı programı Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi, Belgrad Ormanı yürüyüş parkuru ve Yıldız Sarayı ziyaretleriyle devam edecek.