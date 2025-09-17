Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun dört bir yanında sürdürdüğü ilçe ziyaretlerine Akkuş ile devam etti.ORDU (İGFA) - Ziyaret kapsamında ilçede devam eden projeleri değerlendiren Başkan Güler, ilk olarak sil baştan yenilenecek Akkuş Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Ardından, 1650 rakımlı yaylada hayata geçirilen Argan Göleti’ni ziyaret eden Güler, göletin ilçeye yeni bir turizm destinasyonu kazandırdığını belirtti.

Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan Kültür Otağı projesinin Akkuş’ta hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Güler, Kertil Mesire Alanı’na kazandırılan bu projenin ilçenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirdiğini söyledi.

“GÖNÜLLER ALDIK, GÖNÜLLERE GİRDİK”

Ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda Akkuş halkına teşekkür eden Başkan Güler, “Bugün Akkuşlu hemşehrilerimizin misafiri olduk. Gönüller aldık, gönüllere girdik. Akkuş bizim canımız, sevdamız” ifadelerini kullandı.