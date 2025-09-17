Bunlar da ilginizi çekebilir

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 20 kişi tutuklandı

“Yasin Market’in oğlu olarak Keşan’dan çıkarak global bir model olabileceğimizi göstermek istiyoruz” diyen Kocaalili, memleketinden dünyaya açılmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Ajanslarının kendilerine güçlü bir destek sağladığını ifade eden Kocaalili, teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Keşanlı genç model Alperen Yasin Kocaalili, uluslararası moda dünyasında emin adımlarla ilerliyor. Yaklaşık 9 aydır Sobe Management bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kocaalili, şimdi 3 aylık Çin serüvenine hazırlanıyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı genç model Alperen Yasin Kocaalili, Amerika ve Londra merkezli büyük markaların çekim projelerinde de yer aldıklarını belirterek, “Gerek kampanya çekimlerinde gerek defilelerde bulunuyoruz” dedi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.