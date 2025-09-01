Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hafta sonu mesaisini ilçelerde sürdürülen içme suyu yatırımlarını incelemeye ayırdı.ORDU (İGFA) - İlçe ilçe gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu hafta sonu da sahadaydı. Başkan Güler, hafta sonunu Gürgentepe, Kumru, Gölköy, Ulubey ve Çatalpınar ilçelerinde yapılan içme suyu yatırımlarını incelemeye ayırdı. OSKİ tarafından ilçelerde yapılan yatırımları inceleyen Başkan Hilmi Güler, OSKİ Genel Müdürü Murat Us’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuraklık tehlikesine karşı önlemleri çok önceden almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal mahallelerde vatandaşların su ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması noktasında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor.

1 GÜNDE 5 İLÇEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ordu’nun 19 ilçesinde sürdürülen çalışmaları her fırsatta yerinde takip eden Başkan Güler, bu hafta sonu 1 günde 5 ilçe gezerek hem yatırımları inceledi hem de vatandaşlarla bir araya gelerek hasret giderdi. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yapılan su yatırımlarını inceleyen Başkan Güler, yatırımların zaman kaybedilmeden tamamlanması talimatını verdi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E BÜYÜK İLGİ

İlçe ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e vatandaşların ilgisi yoğun oldu. İlçelerde yapılan ve devam eden çalışmalar için Başkan Güler’e teşekkür eden ilçe sakinleri, ilçelerinde yapılmasını istedikleri hizmetler konusunda Başkan Güler ile istişarelerde bulundular.

“KURAKLIK BİZİM EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZ”

Ordu’da başlattıkları baraj, gölet ve içme suyu tesislerinin şehrin geleceği açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Güler, yapılan yatırımların artılarını gelecek yıllarda alacağız, dedi.

Başkan Hilmi Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde gölet hamlesi başlattık. Çünkü kuraklık bizim en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Bugün Ulubey ilçemizden başlayarak Gürgentepe, Gölköy, Kumru ve Çatalpınar ilçelerimizde yaptığımız ve planlanan çalışmaları OSKİ Genel Müdürümüz ile yerinde inceleyerek son bilgileri aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız bu baraj ve gölet çalışmalarımız ilimizde çıkabilecek muhtemel orman yangınlarına müdahale içinde çok önem arz ediyor. Onun için yaptığımız çalışmaları bu ihtimali düşünerek yapıyoruz. Şu ana kadar şehrimizde 67 adet gölet ve baraj çalışmasını tamamladık. Hedefimiz ilerleyen yıllarda bu rakamı daha da yukarılara çıkartmak olacaktır.”