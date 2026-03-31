Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ünye Limanı'ndan sonra Altınordu'nun kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olmasını sağlamak amacıyla başlattığı Altınordu Atatürk Rıhtımının uzatılması çalışmalarında beton dökümlerine başlandı.

ORDU (İGFA) - 1967-2017 yılları arasında yolcu ile yük taşımacılığında aktif olarak kullanılan rıhtım, uzun süren atıl dönemin ardından turizme kazandırılmak üzere yeniden düzenleniyor.

Yapılan çalışma ile Ordu'nun denizle olan bağını güçlendirecek rıhtım, modern yapısıyla hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekecek önemli bir destinasyon haline getiriliyor.

140 metre uzatılacak rıhtımda kruvaziyer gemilerinin de yanaşabileceği bir altyapı oluşturuluyor. Böylelikle çalışmaların tamamlanmasıyla Altınordu rıhtımıyla Ordu'nun turizm rotalarında daha görünür hale gelmesi sağlanacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

140 metre uzatılarak toplamda 410 metre uzunluğa sahip olacak rıhtımda 72 kazıktan 56 tanesinin imalatı tamamlandı. 84 adet prekast döşeme tamamlanırken 24 adeti iskeleye yerleştirildi.

24 tane başlık kirişinin 7 tanesi tamamlanırken iskelenin 30 metrelik kısmında beton dökümü yapıldı.

Yenileme çalışmaları kapsamında mevcut iskele de elden geçiriliyor. Bu doğrultuda 20 adet parmak iskele kazığının 10'u çakıldı. Prekast döşemelerin ise 16 adedi hazırlanarak sahada stoklandı.

İskeleyle sınırlı kalmayacak proje kapsamında bölgeye hizmet verecek idari bina da inşa ediliyor. İdari binanın bodrum perde ve kolonlarının beton dökümü ise tamamlandı.

KENTİN CAZİBESİ ARTACAK

Rıhtımın tamamlanmasıyla birlikte deniz turizminin gelişmesi hedefleniyor. Ordu'nun cazibesini arttıracak bu yatırım Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda güçlü bir adım olacak.