Artvin'de '62. Kütüphane Haftası' dolayısıyla program düzenlendi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği'nin koordinesinde İl Kültür Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Halitpaşa Meydanı'nda toplanan öğrenciler öğretmenleri eşliğinden ellerinde kitaplarla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Mustafa Güneri, yaptığı konuşmada, kütüphanelerin sadece kitapların bulunduğu alanlar olmadığını, aynı zamanda bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli yaşam merkezleri haline geldiğini söyledi. Modern yaşamın getirdiği stres ve yoğunluk karşısında kütüphanelerin huzur veren, güven duygusu oluşturan ve bireyi güçlendiren mekanlar olarak öne çıktığını belirten Güneri, 'Kütüphaneler, çocuklar için hayal kurma, gençler için üretme ve keşfetme, yetişkinler için ise sürekli öğrenme alanlarıdır.' dedi.

Müdür Yardımcısı Güneri, kütüphanelerin toplumsal bütünleşmeye katkı sunan önemli merkezler olduğuna işaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kütüphanelerin fiziki ve dijital altyapısını güçlendirmeye, erişilebilirliğini artırmaya ve her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle zenginleştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Artvin Valisi Turan Ergün kütüphanelerden en çok kitap alarak okuyan öğrencilere hediye verildi.

İlkokul öğrencilerinin halkoyunları gösterisi ve piyano dinletisiyle devam eden program Vali Ergün ve beraberindeki protokol üyelerinin kitap sergisi ve gezici kütüphaneyi gezmesiyle sona erdi.