Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Evlilik Rehberim' adlı seminer programıyla hem yeni evli hem de evlilik hazırlığındaki çiftlere sağlıklı iletişim, rol paylaşımı ve problem çözme konularında rehberlik ederek bilinçli birlikteliklere katkı sağlıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hem yeni evli hem de evlilik hazırlığındaki Başkentli çiftlere yönelik olarak 'Evlilik Rehberim' adlı seminerler düzenlemeye başladı.

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen seminerlerin ilki Yenimahalle Cemre Parkı içerisinde bulunan Kişisel Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Seminerde; aile yapısı, eşlerin rol ve sorumlulukları, sağlıklı iletişim, problem çözme becerileri ve tartışmaları doğru yönetme yöntemleri ele alındı.

BİLİNÇLİ EŞ, HUZURLU YUVA VURGUSU

Çiftlerin birbirini daha iyi anlamasını sağlamak, beklentileri netleştirmek ve evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan 'Bilinçli Eş, Huzurlu Yuva' anlayışına dayalı seminer programının çiftlerin daha bilinçli hareket etmelerine ve karşılaşabilecekleri sorunları daha kolay aşmalarına yardımcı olması hedefleniyor.