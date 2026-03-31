Sepetçiler Köyü mevkiinde gerçekleştirilen etkinlik, uygulamalı eğitim süreciyle birlikte tamamlandı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri, saha uygulamaları ve sosyal etkinliklerle desteklenerek sürdürülüyor. Bu kapsamda öğrencilerin farklı ortamlarda yer aldığı çalışmalar program dahilinde gerçekleştiriliyor.

Dikim öncesi alan hazırlıkları yapılırken, süreç boyunca ekipler sahada birlikte çalıştı. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nden 30 yetişkin öğrenci katıldı. Öğrenciler, fidanların alana taşınmasından çukurların hazırlanmasına, dikim aşamasından can suyunun verilmesine kadar sürecin farklı aşamalarında görev aldı. Çalışmalar, sahada uygulamalı olarak yürütüldü.

KOCAELİ (İGFA) - Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, belirlenen alanda fidan dikim süreci uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 60 adet fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orman Haftası kapsamında özel gereksinimli bireyleri doğayla buluşturan bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Sepetçiler Köyü mevkiinde düzenlenen fidan dikiminde 60 fıstık çamını toprakla buluşturdu.

