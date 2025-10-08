Bunlar da ilginizi çekebilir

İlk etapta Altınordu Atatürk Bulvarı üzerinde hizmete sunulan bilgilendirme ekranı Ayışığı, Tenis ve Teleferik otoparklarından anlık gelen doluluk bilgileri doğrultusunda güncelleniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen bilgilendirme panosu sayesinde sürücüler, güzergâh üzerinde bulunan otoparkların doluluk durumunu anında öğrenebiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sürücülerin güzergâhları üzerindeki otoparkların doluluk oranını anlık görebilmeleri amacıyla geliştirilen 'Otopark bilgilendirme ekranı' hizmet vermeye başladı.

