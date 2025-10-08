Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza üretimi başladı. İlçede 4 kuşaktır geleneksel yöntemlerle boza üretimi yapan Soydan Boza, her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanlarını kaynatmaya başladı.

Bilecik'te boza üreticisi Murat Soydan, bozanın yalnızca nostaljik bir içecek değil, aynı zamanda doğal bir şifa kaynağı olduğunu söyledi.

'Boza; içerdiği B vitaminleri, doğal maya ve probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor' dyiyen Soydan, 'Soğuk kış günlerinde vücut direncini artırıyor, sindirime yardımcı oluyor. 4 kuşaktır aynı tarifle üretimimiz tamamen doğal ve katkısız üretim yapıyoruz. Geleneklerimizden ödün vermeden bu lezzeti yaşatmak bizim için bir gurur kaynağı' dedi.

Kış mevsiminin habercisi olarak görülen boza, Pazaryeri'nde soğuk akşamlarda Pazarcık Helvası ve tarçın eşliğinde sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.