Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, il genelinde ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

ORDU (İGFA) - Gerçekleştirilen uygulamalarda hafriyat kamyonları, mıcır yüklü araçlar ve beton mikserleri, ilgili mevzuat çerçevesinde kapsamlı şekilde kontrol edildi.

Denetimler kapsamında araçların ruhsatları ile sevk irsaliyeleri incelenirken, taşınan yüklerin branda ile kapatılması ve araç tekerleklerinin çevreyi kirletmeyecek şekilde temiz olması hususlarında sürücülere gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

UYARI VE CEZAİ İŞLEM YAPILDI

Altınordu ilçesinde şehir merkezinde trafiğe çıkışın yasak olduğu saatlerde kurallara aykırı hareket eden ağır tonajlı araçlar tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulandı. Ayrıca brandasız yük taşıyarak çevre kirliliğine neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar da denetimler kapsamında durduruldu. Yapılan kontroller neticesinde, kurallara uymayan 5 araç hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından trafik güvenliği ve çevre düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürülecek. Sürücülerin ilgili kurallara hassasiyetle riayet etmeleri gerektiğini vurguladı.