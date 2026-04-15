Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanarak İzmit ve Kandıra'da hizmete alınan Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi ile tarımsal üretimde önemli bir ivme sağlandı. İSU tarafından düzenlenen toplantıda, projenin sahadaki yansımaları, kullanım esasları ve uygulama süreci bölge muhtarlarıyla birlikte çok yönlü şekilde ele alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi tamamlanarak hizmete sunuldu.

İzmit ve Kandıra'daki üretim havzalarını kapsayan proje sayesinde çiftçiler kesintisiz ve planlı su teminine kavuşurken kırsal üretim süreçleri daha sistematik ve öngörülebilir bir yapıya taşındı.

Gölet kaynaklı suyun devreye alınmasıyla birlikte uzun süredir üretim dışı kalan tarım arazileri yeniden ekonomiye kazandırıldı. Oluşturulan altyapıyla birim alandan elde edilen verimde artış sağlanırken ürün çeşitliliğinde de dikkat çekici bir genişleme yaşandı.

Bölge genelinde özellikle sebzecilik faaliyetlerinde belirgin bir hareketlilik gözlenirken hayvancılığa yönelik yem üretiminde de kayda değer bir artış sağlandı. Bu gelişmeler, kırsal üretim zincirinin bütüncül olarak güçlenmesine katkı sundu.



MUHTARLARLA GENİŞ KATILIMLI İSTİŞARE TOPLANTISI

Projenin sahadaki yansımalarını değerlendirmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarhane Hizmet Binası'nda geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İSU Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Şenol'un başkanlığında düzenlenen toplantıya İSU Şube Müdürleri Cihan Dirlik, Cemallettin Ölmez ve Hakan Kayar ile Büyükşehir Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Kerem Çolak ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Ufuk Yükselmiş katılım sağladı.

Toplantıya ayrıca İzmit ilçesine bağlı Ambarcı, Bağlıca, Çavuşoğlu, Düğmeciler ve Güvercinlik ile Kandıra ilçesine bağlı Ahmethacılar, Alefli, Hıdırlar, Kaymaz, Erikli, Mülküşehsuvar, Ömerli, Sarıgazi ve Selimköy mahalle muhtarları iştirak etti.



SAHADAN GELEN GERİ BİLDİRİMLER MASAYA YATIRILDI

erçekleştirilen toplantıda, sulama sisteminin kullanım pratikleri, işletim yapısı ve yerel ihtiyaçlar çok yönlü biçimde değerlendirildi. Muhtarların sahaya dair paylaştığı gözlem ve tespitler ışığında suyun dengeli dağıtımı, verimliliğin artırılması ve sistem performansının güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Sulama altyapısının sahada etkin, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde işletilmesine dair temel esaslar da ele alındı. Suyun verimli kullanımı, tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması ve israfın önlenmesi konularında güçlü bir hassasiyet ortaya kondu.

Üretici ihtiyaçlarına hızlı ve doğru çözümler geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilirken muhtarların sahadan aktardığı veriler dikkate alınarak sistemin işleyişine ilişkin gerekli düzenlemeler belirlendi ve uygulama sürecine yön verecek kararlar netleştirildi.

