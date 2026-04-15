Bursa Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı '2Saz 1Ses: Ustalara Saygı' konser serisi, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen üçüncü ve kapanış konseriyle dinleyicilerine veda etti. Keman, bağlama ve kanunun buluştuğu gecede, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan zengin bir repertuvar seslendirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen '2Saz 1Ses: Ustalara Saygı' konserleri serisi, üçüncü ve kapanış programıyla sona erdi.

Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen gecede, Ozan Sari kemanıyla, Mahmut Cemal Sari bağlamasıyla sahne aldı. Gecenin konuk sanatçısı ise Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sazendelerinden kanun sanatçısı Savaş Özkök oldu. Özkök, kanunu ve güçlü sesiyle performansıyla eşlik ederek geceye ayrı bir renk kanttı.

Kapanış gecesinin repertuvarı, Anadolu'nun farklı yörelerinden halk müziği eserlerini Türk klasik müziğinin formlarıyla bir araya getirdi. Kırşehir yöresinden, büyük usta Neşet Ertaş'ın ölümsüz eserleri 'Neredesin Sen?' ve 'Böyle Olur Mu?' ile Hacı Taşan'ın Keskin yöresine ait 'Allı Turnam' türküsü salonda büyük beğeni topladı.

Gaziantep yöresinden 'Bahçelerde Mor Meni' ve Şanlıurfa'ya özgü 'Urfa Divan Ayağı' gibi yerel parçalar başarıyla icra edildi.

Repertuvarda ayrıca Zülfü Livaneli'nin bestesi 'Kan Çiçekleri' ve geleneksel ezgilerden 'Kız Bahçende Gül Var Mı?' ile 'Evlerinde Bir İpekten' de yer aldı.

Türk Sanat Müziği ve klasik enstrümantal parçaların da seslendirildiği gecede 'Muhayyerkürdi Semai' ve 'Nihavend Semai' de çalındı.

Konserde Kafkas kültüründen 'Kaytağı', 'Sigan Longa' ile Balkan tınırılarını taşıyan 'Makedon On Birli' ve 'Hicaz Mandıra' gibi hareketli eserler de başarıyla icra edildi.

Gecenin sonunda sanatçılar, salonu dolduran dinleyicilerden büyük alkış aldı.