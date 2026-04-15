Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal destek çalışmalarını 2026 yılının ilk üç ayında da aralıksız sürdürdü. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hasta karyolası ve bakım ekipmanları ulaştırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen program doğrultusunda, yatağa bağımlı bireylerin bakım sürecini kolaylaştıran ekipmanlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ev ortamında daha konforlu ve güvenli bir yaşamı destekleyen bu hizmetler, hasta yakınlarının bakım yükünü hafifletirken sosyal belediyecilik anlayışını da güçlendirdi.

BÜYÜKŞEHİR KALEM KALEM AÇIKLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık dönemde bin 89 adet elektrikli hasta karyolası, 978 adet pike ve nevresim takımı, 122 adet hasta yemek masası, 53 adet hasta tuvaleti ve 93 adet çevirme aparatını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

KONFOR VE BAKIM SÜRECİNE KAPSAMLI DESTEK

Sağlanan ekipmanlar, yatağa bağımlı bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırırken, hijyen, konfor ve bakım süreçlerinde önemli katkılar sundu. Özellikle elektrikli hasta karyolaları ve çevirme aparatları, hastaların hareket kabiliyetini destekleyerek bakım kalitesini artırdı.