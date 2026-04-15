Mardin Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı öncülüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde önemli bir çevre eğitimi programı düzenledi.

MARDİN (İGFA) - Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimlere okul müdürleri ve sıfır atık temsilcileri katıldı.

Eğitimlerde geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrıştırılması, iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri, enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması ve sıfır atık uygulamaları gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Program kapsamında okullara 400 geri dönüşüm kutusu dağıtılırken, öğrencilere ve öğretmenlere bez çanta ile sıfır atık temalı hediyeler verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz, 'Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda ve eğitimcilerimizde çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Okullarımızda sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz.' dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 'Doğaya sahip çık, geleceğe umut ol' sloganıyla başlattığı çalışmalarına devam edeceğini belirtti.