Ankara Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi psikologları tarafından düzenlenen Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı, Kardeşler Kadınlar Gün Evi'nde ikinci hafta buluşmasıyla devam etti. Dört hafta sürecek olan programın ikinci oturumu, 'Kontrol Sende: Stresle Baş Etmeyi Öğren' başlığıyla gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Programda kadınlara stresin günlük yaşam üzerindeki etkileri anlatılırken, stresle sağlıklı şekilde baş edebilmek için uygulanabilecek yöntemler üzerinde duruldu. Uzman psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen oturumda stres yönetimi teknikleri ve rahatlama yöntemlerine yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Kadınlar, etkinlikler kapsamında stresin fiziksel ve duygusal belirtilerini tanıma, stresli durumlarda kullanılabilecek başa çıkma yöntemlerini öğrenme ve günlük yaşamda rahatlamayı sağlayacak teknikleri deneyimleme fırsatı buldu.

Grup çalışmaları ve paylaşımlar sayesinde katılımcılar hem kendi deneyimlerini aktardı hem de birbirlerinden öğrenme imkânı elde etti.

Kadınların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek amacıyla hazırlanan program, ilerleyen haftalarda 'sınır koyma ve hayır diyebilme becerileri' ile 'kişisel gelişim ve değişim sürecini fark etme' konularıyla devam edecek.