Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü kapsamlı asfaltlama çalışmalarıyla hem kent estetiğini güçlendiriyor hem de ulaşım konforunu önemli ölçüde artırıyor. Vatandaşların daha güvenli ve modern yollarda seyahat edebilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar, Osmangazi'nin tüm sokak ile caddelerinde düzenli olarak yapılıyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı şekilde yürütülen asfaltlama faaliyetleri, ilçenin ulaşım altyapısını daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda son olarak Ovaakça Santral Mahallesi'nde bulunan Nergis Sokak ve Keleşoğlu Sokak'ta önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda her iki sokakta da sıfırdan asfalt serimi yapıldı.

Toplam 170 metre uzunluğundaki güzergahta gerçekleştirilen uygulamada yaklaşık 220 ton asfalt kullanıldı. Yapılan çalışmayla sokaklar, sürücüler için daha güvenli ve kullanışlı hale getirilirken, mahalle sakinlerinin günlük ulaşımı da daha konforlu bir seviyeye taşındı.