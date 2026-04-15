Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu meclis onayından geçti. Başkan Çavuşoğlu, kırsal hizmetlerden, sosyal desteklere, altyapı ve üstyapı yatırımlarından, şehrin sanat ve spor kültürünün zenginleştirilmesine kadar yürütülen projelerle, şehrin geleceğine yatırım yaptıklarını vurguladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Yoğun bir gündemle toplanan mecliste görüşülen 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Çavuşoğlu, sunumunda geride kalan bir yılda hayata geçirilen fiziki ve sosyal projelerle, mali disiplini ön plana çıkaran bir konuşma yaptı.



'TAŞINMAZ SATMADAN, BORÇLANMADAN HİZMET ÜRETİYORUZ'



Göreve geldikleri günden bu yana mali disiplini bir yönetim ilkesi haline getirdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin mali tablosunda sağlanan kazanımları verilerle paylaştı.

Geçmiş dönemden devralınan borç yüküne rağmen hizmet ürettiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli halkının tek bir kuruşunu dahi israf etmeden, bütçemizi doğru yöneterek belediyemizi mali açıdan dirençli hale getirdik. Artık borç yükü altında ezilen değil, öz kaynaklarıyla yatırımlara imza atan bir belediye var' dedi.

Mali tablodaki iyileşmenin, yeni borç yapmadan ve belediye mülklerini elden çıkarmadan sağlandığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, 'Halkımıza söz verdiğimiz gibi, ulaşıma geçmiş 5 yılda yapılan toplam yatırımı, sadece 2 yıllık görev süremiz içerisinde yaklaşık 2 katına çıkardık. Öz kaynaklarımızla hizmet ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz' dedi.



2 YILDA 12 MİLYAR LİRAYI AŞAN ALTYAPI VE ÜSTYAPI HAMLESİ



Başkan Çavuşoğlu, iki yıllık görev süresi boyunca şehrin dört bir yanını kapsayan yatırımların mali tablosunu da kamuoyuyla paylaştı. Denizli'nin geleceğini sağlam temeller üzerine kurduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Modern bir kentin olmazsa olmazı olan altyapı çalışmalarımıza 6 milyar TL gibi rekor bir bütçe ayırarak şehrimizin yarınlarını güvence altına aldık. Konforlu bir şehir yaşamı için üstyapı projelerimize 4,2 milyar TL, ulaşım ağımızı modernize ederek trafiği nefes alınır hale getirmek için ise 1,7 milyar TL yatırım yaptık. Toplamda 12 milyar lirayı aşan bu bütçeyi yönetirken, şehrimizin yıllardır biriken kangrenleşmiş sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz' ifadelerine yer verdi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'BU ŞEHRİ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ'



Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi: 'Ulaşım hizmetlerinden altyapıya kadar bütçeleri yönetirken tek bir kuruşun dahi hesabını vererek ilerliyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizdeki bu birlik ve beraberlik ruhu, Denizli'nin hak ettiği hizmetlere kavuşmasını sağlıyor. Hep beraber, daha huzurlu bir Denizli için çalışmaya devam edeceğiz.'



YENİ ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLENDİ



Toplantıda ayrıca meclis içi seçimler gizli oylama ile yapıldı. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda; Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri, Kâtip Üyeler ve Encümen Üyeleri belirlendi.

Ayrıca yeni kurulan Eşitlik Komisyonu ile birlikte diğer ihtisas komisyonlarına üye seçimleri tamamlanarak ilgili maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.