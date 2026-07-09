Ordu Büyükşehir Belediyesi, İkizce Bolluk Mahallesi'nde başlattığı beton yol çalışmasıyla iki ilin ulaşımına kalıcı çözüm getiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'nde başlatılan beton yol çalışması hızla ilerliyor.

Tamamlandığında sadece Ordu'ya değil, Samsun'a da hizmet verecek olan yol, bölge ulaşımına önemli katkı sağlayacak.

Toplam 3 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütülen çalışmaların ilk 1 kilometrelik bölümü tamamlandı.

Çalışmaların kısa sürede bitirilmesiyle birlikte İkizce'nin Bolluk ve Şentepe mahalleleri ile Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi modern ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşacak.

İki ilin vatandaşları tarafından yoğun olarak kullanılan güzergahta devam eden beton yol çalışması, yıllardır beklenen ulaşım sorununu çözüme kavuştururken vatandaşlardan da tam not aldı.

İkizce Bolluk Mahalle Muhtarı Mustafa Aydın ile Terme Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Hamit Çolak, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Muhtarlar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

'Yolumuzda beton yol çalışmaları sürüyor. Uzun süredir beklediğimiz bir hizmetti. Bu güzergâhı Terme olarak bizler de yoğun şekilde kullanıyoruz. Yapılan çalışma sayesinde iki komşu mahalle ve iki il arasındaki ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Bu önemli hizmeti bölgemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen ekibine teşekkür ediyoruz.'