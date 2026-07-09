ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı üçüncü çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, ihracatçıların beklentilerinin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, İhracat Beklenti Endeksi'nin bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5'e yükseldiğini açıkladı.

Endeksin 100 puanın üzerinde olmasının ihracata yönelik beklentilerin olumlu seyrettiğine işaret ettiğini belirten Bolat, küresel ekonomide artan rekabet, jeopolitik riskler, korumacılık eğilimleri ve zayıf dış talebe rağmen Türkiye'nin ihracatta güçlü performansını sürdürdüğünü ifade etti.

HAZİRAN'DA İHRACAT REKORU

Bolat'ın paylaştığı verilere göre, 2026 yılı haziran ayında mal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artışla 24 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadarki en yüksek haziran ayı ihracatı olurken, aynı zamanda tarihin en yüksek üçüncü aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

İlk altı aylık dönemde mal ihracatı yüzde 3,6 artışla 136,06 milyar dolara yükselirken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 4,1 artışla 277 milyar 940 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

İHRACATÇININ YENİ ROTASI ABD

Anket sonuçlarına göre, önümüzdeki üç aylık dönemde ilk kez ihracat yapmayı planlayan firmaların hedef pazarlarında ABD ilk sırada, Avustralya ikinci, Mısır ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan İthalat Beklenti Endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre 2,2 puan azalarak 102,7 olarak gerçekleşti.

Bakan Bolat, ihracattaki güçlü seyrin dış dengelere de olumlu yansıdığını belirterek, 2026 yılında cari işlemler açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdüreceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Yıl sonu hedeflerine de değinen Bolat, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 282 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.