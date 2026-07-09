Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), akademik birikimini sanayi ve toplum yararına dönüştürecek stratejik bir ortaklığa daha imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - GTÜ ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Derneği (BİLSAT) arasında, üniversite öğrencileri ile personelinin gelişimine katkı sunacak kültürel, bilimsel ve eğitsel faaliyetlerin yürütülmesini kapsayan iki yıl süreli bir iş birliği protokolü imzalandı.

GTÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende ortaklık metnine, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım imza koydu.

Protokol uyarınca, üniversite bünyesinde düzenlenecek organizasyonlar, eğitimler ve etkinlikler aracılığıyla sanayi-üniversite entegrasyonunun güçlendirilmesi ve toplumsal fayda odaklı projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Geliştirilen bu kurumsal birliktelik, öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında ve kampüs yaşamının bilimsel etkinliklerle zenginleştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.