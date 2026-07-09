Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Şehir' anlayışı doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin eğitim, gelişim ve sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen projelerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit'te önemli başarılara imza atan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bir benzeri yoğun tempoyla Gebze'ye kazandırılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Özel bireylere yönelik eğitim ve sosyal yaşam alanları oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yoğun bir imalat süreci yürütüyor. Yapının inşasında sona yaklaşan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; bazalt tretuvar kaplaması, elektrik ve mekanik işlerinin son montajları, ahşap imalatların montajı, cephe söve imalatı, genel temizlik ve havuz testleri ile diğer montaj ve imalatlara devam ediyor. Ekipler, cephe güneş kırıcı panel imalatı, hissedilebilir yüzey imalatı ve asfalt çizgi boyası imalatlarına ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

GEBZE'NİN GONCASI MİLLET BAHÇESİ'NDE YER ALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin fiziksel, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla projelendirilen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kısa sürede tamamlanarak Gebze Millet Bahçesi'nde hizmete açılması planlanıyor.

Merkezde özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılabileceği birçok alan yer alacak. Bireylerin ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri atölyeler ve eğitim birimleri de merkezde hizmet verecek.

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

ÇOK AMAÇLI SALON VE KÜTÜPHANE HİZMETE GİRECEK

Merkezde ayrıca spor salonu, engelli soyunma ve duş alanları, mescit, aile danışmanlığı birimi, toplantı odaları, bireysel derslikler, yemekhane, mutfak atölyesi, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, çok amaçlı salon ve kütüphane de yer alacak. Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte özel bireyler için eğitim, rehabilitasyon ve sosyal yaşamı bir arada sunan kapsamlı bir merkez hizmete girmiş olacak.