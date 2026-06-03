İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Urla'nın Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenilemek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında 40 kilometreden fazla yeni içme suyu şebekesi kurulacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın merkeze uzak mahallelerinde yıllardır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor.

İZSU tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerine toplam 40 kilometreyi aşan yeni içme suyu şebeke ve iletim hattı döşenerek bölgenin altyapısı güçlendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında nüfusu artan Urla'nın kırsal mahallelerinde daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

Yaklaşık 100 milyon liralık yatırım kapsamında Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde kullanım ömrünü dolduran mevcut içme suyu hatları tamamen yenilenecek.

Çalışmalarla birlikte su kayıplarının azaltılması, arızaların önüne geçilmesi ve mahallelere daha güçlü bir içme suyu altyapısı kazandırılması hedefleniyor.

URLA'NIN UZAK MAHALLELERİNE İZSU'DAN DEV YATIRIM

Projede Kadıovacık Mahallesi'nde 5 bin 652 metre, Zeytinler Mahallesi'nde 11 bin 646 metre, Uzunkuyu Mahallesi'nde 15 bin 64 metre, Birgi Mahallesi'nde ise 7 bin 766 metre yeni içme suyu hattı döşenecek.

Ayrıca 8 bin metre uzunluğunda ev bağlantı hattı imalatı yapılacak. Böylece dört mahallede toplam 40 bin 128 metrelik yeni içme suyu şebekesi oluşturulacak. Mayıs ayında başlayan çalışmaların 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanırken, proje kapsamında şu ana kadar bin 700 metrelik hat imalatı gerçekleştirildi.

SU KAYIPLARI AZALACAK, HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Yenilenen altyapı sayesinde sık arıza yapan eski borular devreden çıkarılacak, içme suyunun daha verimli ve kesintisiz şekilde mahallelere ulaştırılması sağlanacak.

Proje tamamlandığında Urlalılar daha modern, dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verecek bir içme suyu altyapısına kavuşacak.