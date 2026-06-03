Bursa Dağ Yöresi'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından DAĞDER, geleneksel bayramlaşma programında hemşehrilerini DAĞDER Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - DAĞDER Genel Başkanı Derya BAŞAK'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Bülent Kandemir, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Mutlu Esendemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır, Keles Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şimşek, Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri Burak İleri, Bülent Akça, Hamiyet Baysal ve Zafer Demir, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya, AK Parti İl Yöneticisi Mehmet Sevim, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Harmancık İlçe Başkanı Serdar Yılmaz, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, MHP Orhaneli İlçe Başkanı Cemil Ar, MHP Keles İlçe Başkanı Tuncay Orhan, MHP Büyükorhan İlçe Başkanı Hakan Koçdemir, MHP Harmancık İlçe Başkanı Ali Bulut, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, CHP Büyükorhan İlçe Başkanı Ömer Günhan, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Nurcan Aydoğan, Anahtar Parti Osmangazi İlçe Başkanı İsmail Demir, Zafer Partisi İl Başkan Vekili Ali Osman Torun, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikaları İl Başkan Yardımcısı Nazan Yılmaz, Zafer Partisi Keles İlçe Başkanı Behçet Arı, Zafer Partisi Büyükorhan İlçe Başkanı Sevim Alkış, Zafer Partisi Harmancık İlçe Başkanı Mehmet Çam, Saadet Partisi Orhaneli İlçe Başkanı Ömer Din, Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Büyük Birlik Partisi Orhaneli İlçe Başkanı Kamil Salar, DSP il ve ilçe başkanları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Hayri Aydınlı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz, Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Önceki Dönem DAĞ-DER genel başkanları Ali Şahin, Mustafa Bay Ve Yüksel Yaşar, Orhaneli Köy Dernekleri Koordinatörü Hüseyin Çetin, Keles Köy Dernekleri Koordinatörü İsmail Tosun, Harmancık Köy Dernekleri Koordinatörü Mehmet Yılmaz, Büyükorhan Köy Dernekleri Koordinatörü Recep Kızılçayır, Yöresel Sanatçılar Yunus Ün, Basri Ekşi Ve Kelesli Mustafa Özdemir, Muhtarlar, yöre derneklerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı programda bayramlaşmanın yanı sıra dağ yöresinin kültürel değerleri de yaşatıldı. Yöresel kıyafetler, samimi sohbetler ve hemşehrilerin yoğun ilgisi programa renk kattı.

Programda sahne alan yöresel sanatçılar Yunus Ün, Basri Ekşi ve Kelesli Mustafa Özdemir, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Dağ yöresinin kültürel ezgilerinin yankılandığı programda hemşehriler, bayram sevincini müzik ve muhabbetle birlikte paylaştı.

DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, gönülleri birleştiren ve kardeşlik bağlarını pekiştiren müstesna günler olduğunu belirterek programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

Başak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, muhabbetin çoğaldığı, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da güçlendiği özel günlerdir. DAĞDER olarak dağ yöremizin kültürünü, geleneklerini ve kardeşlik hukukunu yaşatmaya devam ediyoruz. Bu güzel bayramlaşma programında bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanlarımıza ve başkan vekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, kurum müdürlerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza, sanatçılarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.'

Bayramlaşma, sohbet ve kültürel paylaşımlarla devam eden program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.