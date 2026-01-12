ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallelerin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen okul, ibadethane, kamu kurum ve kuruluşlarına giden yolları da asfalt konforuna kavuşturuyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde bulunan Ordu Üniversitesi Ünye Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önü ve Liseler Mahallesi'nde 4 okula hitap eden yolda asfalt çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrası hem öğrencilerin hem de bölge halkının uzun süredir beklediği ulaşım konforu sağlanmış olacak.

BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Vatandaşlar şöyle konuştular:

'Başkanımız öncülüğünde mahallemizde asfalt çalışmaları başladı. Öğrencilerimiz bu yolda oldukça zorluk çekiyorlardı. Hayırlısı ile yolumuz yapılıyor. Başkanımız Hilmi Güler ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.'