Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda binlerce çiftçi ve vatandaşa ulaştırdığı ekipman desteklerine 2025 yılında da yoğun talep oldu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü kırsal üretimi yerinde desteklemek amacıyla sağladığı yerinde ekipman destekleri 2025 yılında da üreticilerin yüzünü güldürdü.

ZAMANDAN VE İŞ GÜCÜNDEN TASARRUF

Yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Antalya'nın dört bir yanında binlerce çiftçiye ulaştırdığı ekipman destekleri bu yılda çiftçi ve vatandaşlardan yoğun talep gördü.

Üzüm sıkma, ceviz soyma, hamur yoğurma, salça sıkma, nar taneleme- patlatma, selektör makineleri ile süt soğutma tankı destekleri bu yılda 19 ilçede yüzlerce üreticiye ulaştırıldı.

Muhtarların koordinesinde ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulan ekipman destekleri ile üreticiler ürünlerini zahmetsizce işleyerek zamandan ve iş gücünden tasarruf etti. 2025 yılında ceviz soyma makinasını 1.750, hamur yoğurma makinasını 25.000, üzüm sıkma makinasını 4500, salça sıkma makinasını ise 20.000 üretici kullandı.