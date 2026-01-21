Bursa'da İnegöl Belediyesi, kronik hastalığı bulunan ve hastalıkları süreklilik arz eden vatandaşlar için Bursa'daki hastanelere ulaşımı kolaylaştırmak adına 'Ücretsiz Hastane Servisi' uygulaması kapsamında 2025 yılında 302 sefer düzenledi, 5400 hastanın ücretsiz transferini sağladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kronik hastalığı bulunan ve tedavileri kapsamında Bursa'daki hastanelere düzenli olarak gitmek zorunda olan vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal destek hizmeti olan 'Ücretsiz Hastane Servisi' uygulamasını sürdürüyor. Tedavisi süreklilik arz eden vatandaşların ulaşım sorununu ortadan kaldıran uygulama kapsamında 2025 yılında 302 ayrı sefer düzenlendiği ve toplamda 5400 vatandaşın ücretsiz transferinin sağlandığı duyuruldu.

HAFTA İÇİ HER GÜN ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

İnegöl Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sunduğu bu hizmetten hafta içi her gün faydalanmak mümkün. Servisler, belirlenen gün ve saatlerde İnegöl'den Bursa'daki hastanelere ücretsiz olarak ulaşım sağlıyor. Uygulama kapsamında; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 07.00'de Ziraat Bankası önünden hareket eden servisler Bursa Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaşım sağlıyor. Salı ve Perşembe günleri ise saat 08.00'de yine Ziraat Bankası önünden kalkan servisler Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta taşımacılığı gerçekleştiriyor.

BİR GÜN ÖNCESİNDEN TELEFONLA KAYIT YAPTIRMAK YETERLİ

Ücretsiz hastane servisi hizmeti, kronik hastalığı bulunan veya tedavisi süreklilik gerektiren vatandaşlara yönelik olarak sunuluyor. İnegöl Belediyesi'ne ait araçlarla gerçekleştirilen ulaşım hizmeti sayesinde vatandaşlar hem maddi yükten kurtuluyor hem de güvenli ve konforlu bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşıyor. Bu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin bir gün öncesinden 153 Çözüm Merkezini arayıp kayıt oluşturması yeterli.

Uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ve özellikle sağlık alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın önemine dikkat çekti. İnegöl Belediyesi'nin ücretsiz hastane servisi uygulamasının vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını kaydeden Başkan Taban 'İnegöl Belediyesi olarak en büyük önceliğimiz, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve her koşulda onların yanında olmaktır. Özellikle sağlık gibi hayati bir konuda, kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın tedavi süreçlerinde yaşadığı ulaşım sıkıntılarını biliyoruz. Bu nedenle, onlara ücretsiz hastane servisi desteği sunarak, sadece bir ulaşım hizmeti değil; aynı zamanda gönüllere dokunan, güven veren bir destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bizler için her vatandaşımız çok değerli. Hastalıkla mücadele eden hemşerilerimizin yanında olmak, onların yükünü biraz olsun hafifletmek, sorumluluğumuzun ve insanlık görevimizin gereğidir. Onların sağlıklarına kavuşmaları için gereken desteği sağlamak, bizlerin en büyük mutluluğudur. İnegöl Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla, her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zor zamanlarda destek olmak, dayanışmanın ve gerçek hizmetin en güzel örneğidir. Bu hizmetimizin, kronik hastalarımıza ve ailelerine biraz olsun rahatlık getirmesini temenni ediyorum' diye konuştu.