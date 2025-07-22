Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ünye Çamlık’ta ömrünü tamamlayan kurumuş ağaçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaması amacıyla alanında eğitimli teknik ekiplerce kontrollü bir şekilde alarak olumsuzluklara müdahale ediyor.Ekipler, ağaçların yerine anında yenisini dikerek yeşilin korunmasını sağlanıyor.

OrdÜNYE ÇAMLIK’TA KURUYAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİ DİKİLİYOR

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Parklar ve Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü görev alanında bulunan Ünye Çamlık alanında bazı orman ağaçlarında görülen kurumaların nedenlerinin bilimsel olarak incelenmesi ve mevcut durumun ortaya konulması amacıyla Karadeniz Teknik üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda bir rapor hazırlandı.

Hazırlanan bu rapor kapsamında güncel durum itibarıyla gerek toprak özellikleri gerekse ağaç türlerinin yerleşim alanları ve sağlık durumları bakımından alarm seviyesinde olduğu, yerel halk ve yakın çevredeki insanların yoğun kullanımına açık alanda gerekli bakım ve ağaç yenileme çalışmaları yapılmaması durumunda hem bitki örtüsü hem de ziyaretçiler açısından yaşamsal sorunlar ortaya çıkacağı ifade edildi.

Çıkan bu sonuç doğrultusunda vatandaşın can ve mal güvenliğini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim üyeleri tarafından tespit edilen ve kesilmesi ivedilikle gerekli görülen ağaçların kesim işlemlerine başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda can ve mal güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle alınan ağaçların yerine hızlı bir şekilde yenilerini dikme işlemlerini de sürdürüyor.