Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesinde uzun yıllardır beklenen önemli bir altyapı yatırımını daha hayata geçiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulubey'de yılların özlemine son veriyor. Vatandaşların uzun yıllar özlemle beklediği Uzunmahmut-Ören grup yolu asfalt konforuyla buluşturuluyor.

Geride kalan 6,5 yılda Ulubey ilçesinde 120 km yolu asfalt ve beton konforuna kavuşturarak modern bir görünüm kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçede yıllardır özlemle beklenen 4,1 km'lik Uzunmahmut-Ören grup yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcut hali bozuk, tozlu olan yolda asfaltlama çalışması yapılarak yol modern bir görünüme kavuşturulacak. Uzunmahmut ve Ören Mahallelerinin yanı sıra Başçardak ve Çubuklu Mahallelerine de hitap eden grup yolunda çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmaların sonuna yaklaşan ekipler ilçede vatandaşların yüzünü güldürdü. Yolun yapılacak olmasını hayal dahi edemediklerini söyleyen vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Söyleyecek çok söz var, çok duygulu ve heyecanlıyız. Çok şükür Allah bize bu günleri gösterdi. Yıllardır zorluk çekiyorduk, rahat bir yolculuk yapamadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır.'