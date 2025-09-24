Ordu’da etkili olan sağanak yağışların ardından sahil ve dere ağızlarında biriken taş, ağaç ve toprak gibi atıklar Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.ORDU (İGFA) - Ordu’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar sonrası ırmak ve derelerden denize akarak dalgaların etkisiyle kumsallara vuran taş, ağaç, toprak gibi atıklar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Ekipler ayrıca derelerde biriken atıklarında temizlenmesini sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde etkili olan yoğun yağışların ardından temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yağışların ardından sahada gece gündüz çalışan Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ekipleri sahillerde ve dere ağızlarında yoğun mesai harcıyor.

EKİPLER SAHİLLERİ PIRIL PIRIL YAPIYOR

Sağanak yağışlarla ile birlikte yağmur sularının getirdiği ağaç, taş, toprak gibi atıklar Ordu sahillerinde kirliliğe yol açtı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kirliliği ortandan kaldırmak amacıyla sahil bandında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kıyı şeridindeki ilçelerde bulunan sahillerde temizlik çalışmasına devam eden ekipler, sahilleri pırıl pırıl yapıyor.