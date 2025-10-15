Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu kırsal alanlarda yolların konforunu artırmaya devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Geride kalan 6,5 yılda Altınordu ilçesinde 240 km yolu asfalt ve beton konforuyla buluşturan ekipler, Gümüşköy Mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Toplam uzunluğu 3,3 km yolda ekipler çalışmaların sonuna yaklaştı. Gümüşköy Mahallesinde 700 vatandaşa hizmet eden güzergah aynı zamanda Kuylu Mahallesi ve Kabadüz Harami Mahallesi üzerinden Çambaşı Yaylasına da alternatif ulaşım imkanı sunuyor.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

Çalışmaların devam ettiği mahallede vatandaşların yüzleri gülüyor. Gümüşköy Mahallesi Muhtarı Cemal Poyraz ve vatandaşlar yıllar süren özlemlerine son veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşlar şöyle konuştu:

'Yıllardır özlemle beklediğimiz hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toz nedeniyle yıllardır sıkıntı çektiğimiz yolumuzda asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. Hayalimiz gerçek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyoruz.'