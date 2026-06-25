Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla bölgenin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler hem araç hem de yaya güvenliğini artıracak projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Dolunay Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Büyüksanayi Sitesi'nde yol güvenliğini sağlamak ve olası heyelan ile yol deformasyonlarının önüne geçmek amacıyla 110 metre uzunluğunda taş duvar çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandığında güzergâh daha güvenli hale gelecek ve yolun uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmet vermesi sağlanacak.

Öte yandan mahallede yaya ulaşımını daha güvenli ve modern hale getirmek için Kutlukent Sokak'ta başlatılan kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 800 metre uzunluğunda kaldırım imal edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Özellikle yoğun olarak kullanılan güzergâhta tamamlanan kaldırımlar sayesinde yayalar, araç trafiğinden ayrılmış güvenli bir alanda ulaşım imkânına kavuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde olduğu gibi Fatsa'da da ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yapılan yatırımlar sayesinde Dolunay Mahallesi daha modern, daha güvenli ve daha estetik bir ulaşım altyapısına kavuşuyor.