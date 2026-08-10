Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde 184 olaya müdahale ederken olayların yüzde 99'unu aydınlattı. Huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanırken, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında da çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik denetimlerine ilişkin haftalık faaliyet raporunu açıkladı.

Kent genelinde hafta boyunca 184 olay meydana gelirken, olayların yüzde 99'u aydınlatıldı. Huzur ve güven uygulamaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 23 tabanca fişeği ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 36 olay ortaya çıkarılırken, 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 493 gram kubar esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 218 kök kenevir, 21 gram kenevir tohumu ve 11 gram skunk ele geçirildi. Ekiplerin çalışmalarında ayrıca 6 sentetik ecza hapı, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 tabanca ve 7 tabanca fişeği ile 1 cep telefonu bulundu.

Uyuşturucu operasyonlarında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.500 euro ve 1.590 lira nakit para ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı kapsamında ise 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

AKÇAKOCA'DA 196 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Hafta içerisindeki operasyonlarda özellikle kenevir ve esrar ele geçirilen çalışmalar dikkat çekti. Akçakoca'da 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen önleyici kolluk faaliyetinde 16 kök kenevir, 45 gram kubar esrar ve 4 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 6 Ağustos'ta bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 470 gram kubar esrar, 21 gram kenevir tohumu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Aynı operasyonda 1.500 euro ve 1.590 lira nakit paraya da el konuldu. 9 Ağustos'ta Akçakoca'daki başka bir operasyonda ise 196 kök kenevir ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Düzce merkezde yapılan aramalarda da farklı miktarlarda kubar esrar, kenevir bitkisi, sentetik uyuşturucu hammaddesi, tabanca ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 5 İLDE ARAMA

Nitelikli dolandırıcılık kapsamında 5 Ağustos'ta Düzce merkezli 5 ilde eş zamanlı adli aramalar gerçekleştirildi. Bilişim sistemlerinin kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 POS cihazı ve 2 kredi kartı ele geçirildi.

Öte yandan Trafik Jandarması ekipleri tarafından hafta boyunca 4 bin 982 araç, 112 motosiklet ve 1.701 kişi denetlendi.