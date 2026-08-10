Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye'nin gündemindeki yeni süreç ve hazırlanması beklenen yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi açısından sürecin doğru anlatılmasının önemine dikkat çekerek basın mensuplarından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda destek istedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, Ağrı'da görev yapan gazetecilerle buluştu. Toplantıda Türkiye'nin gündemindeki yeni süreç, hazırlanması beklenen yasal düzenlemeler ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının rolü ele alındı.

Gazetecilerle gerçekleştirilen buluşmada konuşan Cemal Kaya, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çatışmalar nedeniyle büyük acılar yaşadığını ifade ederek, yeni dönemin toplum açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreç boyunca ortaya koyduğu iradeye ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğine dikkat çeken Kaya, Türkiye'de yeni bir barış ve umut havasının oluştuğunu dile getirdi.

'SİZİN GÖREVİNİZ HALKA DOĞRU ANLATMAK'

Basın mensuplarının toplumsal süreçlerde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Kaya, 'Ülkenin bütünlüğü ve kardeşliğin devam etmesi için bu sürecin ve hazırlanacak yasanın halka iyi ve doğru anlatılması gerekiyor. Sizin asıl göreviniz, bunun doğru şeklini ve Kürtlerin de Türklerin de bu ülkede yaşayan bütün insanların nasıl daha büyük bir refaha kavuşacağını anlatmanızdır.' dedi. Kaya, söz konusu sürecin yalnızca siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir devlet projesi olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken Cemal Kaya, siyasetçilerin açıklamalarının kamuoyunda farklı değerlendirilebildiğini, ancak vatandaşların güvendiği gazetecilerin süreci doğru aktarmasının toplumdaki soru işaretlerinin giderilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Ağrı'nın yıllar boyunca çatışma ve terör olaylarının acısını yakından yaşadığını belirten Kaya, bölgedeki insanların barışın değerini herkesten daha iyi bildiğini söyledi. Son günlerde vatandaşlardan kendisine 'İnşallah bu yasa çıkacak, inşallah geri dönüş olmaz' şeklinde ifadeler geldiğini aktaran Kaya, toplumda bir umut oluştuğunu ve bu umudun doğru bilgilerle desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Kaya, gazetecilerin internet siteleri, gazeteleri ve yayınları aracılığıyla süreci gençlere, kadınlara ve toplumun farklı kesimlerine anlatmasının önemli olduğunu vurguladı.

'ANALARIN GÖZYAŞI BİR DAHA AKMASIN'

Konuşmasının sonunda sürecin başarıya ulaşması için herkesin katkı sunması gerektiğini ifade eden Cemal Kaya, temel amaçlarının siyasi bir kazanım değil, ülkenin geleceği ve yeni nesillerin huzuru olduğunu söyledi.

Kaya, 'Ülkenin çocukları için, anaların gözyaşlarının bir daha akmaması için sizlerden destek istiyoruz. Bu sürece katkı vermenizi ve halka doğru şekilde anlatmanızı istiyoruz.' dedi. Cemal Kaya, gazetecilere katılımları nedeniyle teşekkür ederek, buluşmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet ederek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.