Antalya'daki Aspendos Antik Kenti kazılarında ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın sonları ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen sandık tipi mezar bulundu. Mezardaki güreşçi betimli Aspendos sikkeleri, gömülen kişinin bir sporcu, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe imza atıldı. Kent içinde varlığı ilk kez belirlenen Doğu Nekropolisi'nde, yaklaşık 2 bin 400 yıl öncesine tarihlenen bir sandık tipi mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Mezarda bulunan ve üzerinde güreşçi betimlemeleri yer alan Aspendos sikkeleri ile diğer arkeolojik buluntular, burada defnedilen kişinin sporla bağlantılı olduğunu düşündürüyor. Bulgular, mezarın bir Aspendoslu güreşçiye ait olabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin Aspendos'un Klasik Dönem tarihine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirterek, kazı ekibini ve bilim insanlarını tebrik etti. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aspendos'taki her yeni buluntunun tarihin eksik sayfalarını tamamlamaya katkı sunduğunu vurgulayarak, kültürel mirasın bilimsel çalışmalarla korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edeceğini ifade etti.