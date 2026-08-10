Birleşmiş Milletler Küresel Isıdan Sorumlu Üst Yöneticisi Dr. Eleni Myrivili, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Isı Eylem Planı çalışmalarını yerinde inceledi. Görüşmelerde, planın Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nde tanıtılmasına yönelik iş birliği öne çıktı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli CLIMAAX-MUHIR Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Küresel Isıdan Sorumlu Üst Yöneticisi Dr. Eleni Myrivili'yi ağırladı.

Ziyaret kapsamında Antalya Isı Eylem Planı'nın hazırlık süreci masaya yatırıldı. Çalışma kapsamında belediyenin kurakçıl peyzaj, pasif serinletme ve iklim değişikliğine uyum çalışmaları yerinde incelendi.

SAHA UYGULAMALARI İNCELENDİ

Antalya Isı Eylem Planı'nın uluslararası bilimsel altyapısını güçlendirmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin davetini kabul eden Dr. Myrivili, planın Gönüllü Danışmanı ve Eş Baş Editörü olarak görev yapıyor.

Bu görevi, planın baş danışmanı ve baş editörü Prof. Dr. Murat Türkeş ile gönüllü bilim insanlarından oluşan Bilim ve Editörya Kurulu ile birlikte yürüten Myrivili, süreci yerinde değerlendirmek üzere geldiği Antalya'da kentin iklim projelerini ve saha uygulamalarını inceledi.

TEKNİK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Ziyaret programı kapsamında ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde teknik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Avrupa Birliği destekli CLIMAAX-MUHIR Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile Antalya Isı Eylem Planı'nın hazırlık süreci ve temel bileşenleri detaylı şekilde ele alındı.

Proje kapsamında hazırlanan aşırı sıcak risk haritaları katılımcılarla birlikte değerlendirilirken, Antalya'nın öncelikli risk alanları, kırılgan grupları ve plan kapsamında öngörülen strateji ve eylemler üzerine teknik görüş alışverişinde bulunuldu.

ISI EYLEM PLANI ÖRNEK MODELE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Isı Eylem Planı'nın uluslararası standartlar doğrultusunda geliştirilmesi ve Akdeniz kentleri için örnek bir model hâline getirilmesi ele alındı.

Hacıoğlu, 'Antalya, COP31'e ev sahipliği yapacak bir kent olarak iklim değişikliğine uyumda somut ve bilime dayalı bir örnek ortaya koyuyor.

Dr. Myrivili'nin eş baş editörlüğünde hazırladığımız Isı Eylem Planımızı Birleşmiş Milletler'in bilimsel desteğiyle uluslararası standartlara taşıyor; kurakçıl peyzajdan pasif serinletmeye kadar sahadaki uygulamalarımızı Akdeniz kentleri için aktarılabilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz' dedi.