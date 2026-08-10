Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Beyağaç Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarını 'Karanlık Bölge'de buluşturuyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Beyağaç Topuklu Yaylası Sandras Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Şenliği, bugün katılımcıların kamp alanına yerleşmesiyle başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel astronomlar ile doğaseverler, 'Karanlık Bölge' ilan edilen Topuklu Yaylası'nda evrenin gizemini keşfetmek için bir araya geliyor.



PROF. DR. ETHEM DERMAN EŞLİĞİNDE SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER



Prof. Dr. Ethem Derman'ın onursal katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon, dopdolu bir bilim ve doğa programına ev sahipliği yapacak. Şenlik boyunca alanında uzman isimler tarafından 'Yediden Yetmiş Yediye Gök Bilimi', 'Meteor Yağmurları ve Perseid Şöleni', 'Kozmoloji', 'Güneş Gözlemleri', 'Astrofotoğrafçılık' ve 'Uzayda İnsan Sağlığı' başlıklarında paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

Denizli Bilim Merkezi iş birliğindeki uzay temalı atölyeler, su roketi gösterileri, evde teleskop yapımı ve İspanya'dan canlı güneş tutulması yayını programa ayrı bir renk katacak. 13 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan şenliğin açılış programı, 11 Ağustos Salı günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.



DEV TELESKOPLARLA PERSEİD HEYECANI



Havanın kararmasıyla birlikte ise şenliğin en büyüleyici anları başlayacak. Profesyonel dev teleskoplar eşliğinde Satürn, Samanyolu ve derin uzay cisimleri gözlemlenirken; 11-12 Ağustos tarihlerinde zirveye ulaşacak olan Perseid Meteor Yağmuru, ışık kirliliğinden uzak yaylada çıplak gözle izlenebilecek. Ayrıca Ankara Astronomy Grubu öncülüğünde hızlandırılmış astronomi fotoğrafçılığı kursları verilecek.



GÜVENLİK VE GÖZLEM İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR



Şenliğin sorunsuz tamamlanması için gerekli hazırlıklar da tamamlandı. Bu kapsamda, etkinlik süresince alanda ateş ve mangal yakmanın kesinlikle yasak olduğu, kamp ocaklarının yalnızca yanmaz örtülü güvenli alanlarda kullanılabileceği belirtildi.

Çadırların yanına araç park edilmesine izin verilmezken, gece görüşünün bozulmaması için alanda yalnızca düşük parlaklığa sahip kırmızı ışıklı fenerlerin kullanımına müsaade edilecek. Öte yandan vatandaşların, Beyağaç ilçe merkezinden sonra navigasyon yerine yol üzerindeki yönlendirme tabelalarını takip etmeleri istendi.