“Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki zeminini oluşturması amacıyla hazırlanan 12 maddelik “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 468 oyla kabul edilerek yasalaştı. 562 milletvekilinin katıldığı oylamada 88 ret, 6 da çekimser oy kullanıldı.

TBMM’de tarihi oylama

Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak adlandırılan düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından oylamaya sunuldu.

Genel Kurul’daki açık oylamaya 562 milletvekili katıldı.

Sonuçlar şöyle oldu:

Evet: 468

468 Hayır: 88

88 Çekimser: 6

Böylece 12 maddeden oluşan kanun teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilerek yasalaştı.

Hangi parti nasıl oy kullandı?

Oylama öncesinde siyasi partilerin tutumları da büyük ölçüde netleşmişti.

“Evet” yönünde oy kullananlar:

AK Parti

MHP

DEM Parti

YENİ Parti

Yeni Yol Grubu

HÜDA PAR

TİP

EMEP

“Hayır” oyu veren parti:

İYİ Parti

“Çekimser” kalan parti:

Yeniden Refah Partisi

Ancak özellikle YENİ Parti cephesinde parti içi farklılık dikkat çekti. Genel Başkan Özgür Özel, Genel Kurul konuşmasında düzenlemeye destek vereceklerini açıkladı. Buna karşın YENİ Parti'nin 91 milletvekilinden en az 30'unun oylama öncesinde “hayır” oyu kullanacağını açıkladığı bildirildi. Dolayısıyla 468 “evet” oyunun tamamının aynı parti disiplini içerisinde oluşmadığı görüldü.

İYİ Parti’den sert “hayır”

Oylamanın en dikkat çekici muhalefeti İYİ Parti'den geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve parti grubu düzenlemeye karşı çıktı. İYİ Parti milletvekilleri Genel Kurul’a Türk bayraklı atkılar ve Türk bayraklarıyla geldi.

Dervişoğlu, konuşmasında düzenlemeye yönelik ağır eleştirilerde bulunurken, teklifin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yapısı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

İYİ Parti'nin “hayır” tutumu, 468 oyla kabul edilen yasanın karşısındaki en belirgin siyasi bloklardan biri oldu.

YENİ Parti’de kritik karar

Oylama öncesinin en fazla merak edilen başlıklarından biri YENİ Parti'nin tutumuydu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'daki konuşmasında partisinin düzenlemeye “evet” diyeceğini açıkladı.

Özel, partisinin bu süreçte barışın önünde durmayacağını belirterek, yeni bir çatışma döneminin yaşanmaması ve yeni şehitlerin gelmemesi gerektiği mesajını verdi.

Ancak parti içerisindeki bazı milletvekillerinin farklı yönde oy kullanması, oylamanın siyasi açıdan dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

12 maddelik düzenleme ne getiriyor?

Kanun, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlandı.

Düzenlemenin uygulanabilmesi için PKK/KCK ve bağlantılı yapıların kendilerini feshettiğinin ve silahların tamamen bırakıldığının güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi öngörülüyor.

Bu tespitin ardından sürecin ilgili kurumlar tarafından teyit edilmesi ve gerekli kararların yayımlanmasıyla kanunda öngörülen uygulama mekanizmasının devreye girmesi planlanıyor.

Soruşturma ve davalar için yeni dönem

Kanunun önemli maddelerinden biri de belirli suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine ilişkin hükümler içeriyor.

Düzenlemeye göre kanun kapsamına giren bazı suçlarda soruşturma ve kovuşturmaların belirli sürelerle ertelenmesi öngörülüyor.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlar bakımından 5 yıllık, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 10 yıllık erteleme mekanizması getiriliyor.

Yasanın uygulanması hemen başlamayacak

Çerçeve Yasa’nın kabul edilmesiyle birlikte süreç açısından önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Düzenlemenin bazı hükümlerinin doğrudan uygulanması yerine, öncelikle PKK/KCK ve bağlantılı yapıların fesih ve silah bırakma sürecinin ilgili güvenlik mekanizmalarınca tespit edilmesi gerekiyor.

Bu nedenle Meclis’ten geçen düzenleme yalnızca bir “af yasası” olarak değil, belirli şartlara bağlanan bir uygulama çerçevesi olarak değerlendiriliyor.

Bir yıllık komisyon çalışmasının ardından geldi

Çerçeve Yasa, yaklaşık bir yıllık Meclis çalışmasının ardından Genel Kurul gündemine taşındı.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında oluşturulan komisyonun çalışmalarında çok sayıda kişi dinlendi, farklı görüşler alındı ve hazırlanan raporun ardından kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri de uzun saatler sürdü. Komisyon aşamasında AK Parti, MHP, DEM Parti ve YENİ Parti'nin desteğiyle teklif Genel Kurul'a gönderildi.

Genel başkanlar oylamada Meclis’teydi

Tarihi oylamaya siyasi parti genel başkanlarının da katılması dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş oylamada yer aldı.

Şimdi gözler uygulama sürecinde

TBMM'nin 468 oyla kabul ettiği Çerçeve Yasa ile birlikte siyasi tartışmanın yeni aşaması başladı.

İktidar ve destek veren partiler düzenlemeyi “Terörsüz Türkiye” hedefinin hukuki zemini olarak değerlendirirken, muhalefetin bir bölümü yasanın kapsamı, uygulanma şartları ve doğurabileceği sonuçlar konusunda ciddi itirazlar dile getiriyor.

Artık gözler yalnızca Meclis'teki oylama sonucunda değil, yasanın sahada nasıl uygulanacağına, hangi şartların gerçekleşeceğine ve sürecin bundan sonraki siyasi ve hukuki adımlarına çevrilecek.

Oylamanın özeti

TBMM Genel Kurulu – 10 Ağustos 2026

Toplam oy kullanan: 562 milletvekili

Kabul: 468

Ret: 88

Çekimser: 6