İzmit Belediyesinin Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya Öğretmeni alımı için gerçekleştirdiği sınava katılan öğretmenler, sürecin liyakat ve şeffaflık esaslarına göre yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya Öğretmeni alımı kapsamında gerçekleştirilen sınava katılan öğretmen adayları, sınav sürecinin şeffaf, adil ve liyakat esaslı şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adaylar, personel alımının sınavla gerçekleştirilmesinin herkes için eşit fırsat sunduğunu belirterek sınav sürecine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu. Öğretmen adayları sonuçları heyecanla beklerken, sınav sonuçları 7 Ağustos'ta İzmit Belediyesi'nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu.

'SINAV YAPILMASI ÇOK GÜZEL'

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nurhayat Aydoğan sınav sonrası yaptığı açıklamada, 'Sınavla personel alınması benim için çok güzel bir şey. İnsanların kendi bilgisiyle bir yere girebilmesi için gayet güzel düşünülmüş bir proje. Çok sevinerek ve mutlu olarak geldim sınava. Sınavın içeriği de gayet kolay ve rahat yapılabilecek bir sınavdı.

Ben sınavı hazırlayanlara teşekkür ederim, güzel bir sınav oldu. Sınavın bildirisinden tutun da buradaki karşılamaya kadar her şey çok güzeldi. Belediyeye de teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Çınar Akademinin önünden geçerken 'burada çalışmak istiyorum' derdim. Sınav başvurusunu görünce hemen başvuru yaptım' dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Semanur Tedik ise sınavının iyi geçtiğini belirterek, 'Sorular aslında beklediğim kadar zorlayıcı değildi. Sonuçlarımızı dört gözle bekliyoruz. Sınavla alım olması gereken ve en güzeli diye düşünüyorum. İçimizde herhangi bir pişmanlık ve şüphe yok sınavın sonucuna göre alımlarımız gerçekleşecek. En güzel sonucu elde eden kazansın' diye konuştu.