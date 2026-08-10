Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yaşam alanlarını artırma vizyonuyla hayata geçirdiği 'Derince Sağlıklı Yaşam Parkı', günün yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen vatandaşların tercih ettiği önemli yaşam alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Yılın her döneminde vatandaşlardan yoğun ilgi gören Derince Sağlıklı Yaşam Parkı, sunduğu imkânlarla ilçe sakinlerinin yaz akşamlarını keyifle geçirdiği önemli yaşam alanlarından biri olmayı sürdürüyor. 45 bin metrekarelik alanda hizmet veren park; yemyeşil çimleri, rengârenk gül bahçesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, duyusal oyun alanı, mini amfi, su havuzu, kuş evleri, refleksoloji ve fitoterapi alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

Kütüphanede kitap okuyanlardan Taze'de kruvasan keyfi yapanlara, spor sahalarında enerjisini atan gençlerden oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklara kadar her yaştan vatandaş, parkın farklı noktalarına hareketlilik ve canlılık katıyor.

ÇOCUKLAR EĞLENİYOR, AİLELER HUZUR BULUYOR

Çocuklar güvenli oyun alanlarında yeni arkadaşlıklar kurarken, ebeveynler çimlerin üzerinde dinlenmenin keyfini çıkarıyor. Kimileri yürüyüş yaparak güne hareket katıyor, kimileri ise banklarda oturup gün batımını izleyerek şehrin yoğun temposuna kısa bir mola veriyor. Park, sadece spor yapılan ya da vakit geçirilen bir alan olmasının dışında paylaşmanın ve nefes almanın da adresi oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Derince Sağlıklı Yaşam Parkı, modern şehir yaşamını doğayla buluşturan örnek projeler arasında yer alıyor. Parkın hemen yanında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 400 araçlık geniş bir otopark da bulunuyor. Ortak yaşam kültürünü güçlendiren park, her gün yüzlerce vatandaşı aynı yeşil alanda buluştururken, sağlıklı ve sosyal bir yaşamın da kapılarını aralıyor.