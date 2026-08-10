BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 43. Meslek Komitesi Çalışma Grubu ile sektörün sorunlarını masaya yatırdı. Toplantıda S plaka sahiplerinin yaşadığı haksız rekabet, bürokratik işlemlerin dijitalleşmesi ve TEKNOSAB'daki servis bekleme alanı ihtiyacı öne çıktı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 43. Meslek Komitesi (Yolcu ve Servis Taşımacılığı) Çalışma Grubu ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda yolcu ve servis taşımacılığı sektörünün talepleri, beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi. Görüşmede özellikle S plaka sahiplerinin yaşadığı haksız rekabet sorunlarının giderilmesi, bürokratik işlemlerin dijital ortamda daha hızlı yürütülmesi ve TEKNOSAB'da servis araçları için bekleme alanları oluşturulması konuları ele alındı.

Burkay, sektörün taleplerinin çözüme kavuşturulması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. BTSO'nun 2030 Vizyonu çalışmalarına katkı sunan çalışma grubu üyelerine teşekkür eden Burkay, sektör temsilcileriyle istişarelerin devam edeceğini ifade etti.