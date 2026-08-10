Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gebze Drift Festivali, Mevlana Kapalı Pazar Yeri açık otoparkında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Özel yapım araçların nefes kesen gösterileri, Gebzelilere adrenalin dolu anlar yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalde, birbirinden özel olarak hazırlanan araçlar pistte hünerlerini sergiledi.

Lastik sesleri ve motorların güçlü performansıyla renklenen etkinlikte sürücülerin gerçekleştirdiği drift gösterileri, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Festivali ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gençli ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Gebzeli takip etti.

Festival alanını dolduran Gebzeliler, araçların birbirinden etkileyici şovlarını ilgiyle takip ederken, ortaya çıkan görüntüler heyecan dolu anlara sahne oldu.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN GENÇLİK VE SPOR VURGUSU

Festivale ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinlik kapsamında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında gençlere ve spora verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak gençlerin farklı spor branşlarıyla buluşması ve yeteneklerini geliştirmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Büyükgöz, sporun gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu belirterek, Gebze'de gençlere yönelik yatırımların ve etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı.

GEBZELİLERDEN FESTİVALE YOĞUN İLGİ

İkinci kez düzenlenen Gebze Drift Festivali, hem motor sporları tutkunlarını hem de farklı bir hafta sonu etkinliği yaşamak isteyen Gebzelileri bir araya getirdi. Özel yapım araçların pistte sergilediği performanslar, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu.

Gebze'de spor ve gençlik etkinliklerinin önemli buluşmalarından biri haline gelen Drift Festivali, yüksek temposu ve renkli görüntüleriyle kentte adrenalin rüzgârı estirdi.