Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde uzun yıllardır kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmayan yağmur suyu kanalları, bakslar ve menfezlerde adeta tarihi nitelikte bir temizlik seferberliği başlattı.

ORDU (İGFA) - Zamanla dehliz haline gelen ve işlevini büyük ölçüde yitiren yağmur suyu hatları, yürütülen çalışmalarla yeniden işler hale getiriliyor. Özellikle Bülbül Deresi ve Sıfır Km Deresi başta olmak üzere ilçenin önemli su hatlarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hatlar içerisinde yıllar içinde biriken çamur, atık ve bitki kökleri özel ekipmanlarla temizleniyor. Böylece suyun akışını engelleyen unsurlar tamamen ortadan kaldırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu çalışmalarla Fatsa'nın altyapısını modernize etmeyi, yağışlı dönemlerde taşkın riskini en aza indirmeyi ve çevreye duyarlı bir şehircilik anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Çalışmalar tamamlandığında Fatsa'nın kanal ve yağmur suyu hatları yıllar sonra ilk kez tamamen temizlenmiş olacak. Böylece ilçe sakinleri daha güvenli, sağlıklı ve modern bir çevrede yaşamın keyfini sürecek.