Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'nin denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birinin bulunduğu Çambaşı Yaylası Doğa Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her geçen yıl geliştirilen Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Doğa Tesisleri kış sezonuna hazırlanıyor. Başkan Hilmi Güler'in turizme verdiği destekler ile ziyaretçi rekoru kıran tesis son 5 yılda 700 binin üzerinde yerli ve yabancı misafirleri ağırladı.

BAŞKAN GÜLER: '700 BİN MİSAFİR AĞIRLADIK'

Ordu'nun turizm merkezleri arasında yer alan Çambaşı Yaylası Doğa Tesislerinde incelemeler yapan Başkan Hilmi Güler, 'Yapılan yatırımlarla son 5 yılda ziyaretçi sayısı 700 bini aştı' dedi.

Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Çambaşı Yaylasında bulunan Doğa tesislerini inceledik. Tesisi son yapılan çalışmalarımız ile yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasına girdi. Kış sezonu öncesi son hazırlıkların yapıldığı tesiste, son 5 yılda gerçekleştirilen yenileme ve kapasite artışıyla ziyaretçi sayısı 700 bini aştı. Modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle Çambaşı, yeni sezona hazır.'

SEZON HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Vatandaşlara konforlu ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, gerek bakım-onarım gerekse yenileme çalışmalarıyla Çambaşı Doğa Tesisini kış sezonu öncesi hazır hale getiriyor. Çalışmalar kapsamında tesiste, telesiyej tesislerinin genel kontrolleri ve bakımları, kar ezme araçlarının bakımları ve pist güvenlik için gerekli hazırlıklar, pistler, çevre ve alt yapı elden geçirilerek yeni sezon öncesi tüm hazırlıklar yapılarak vatandaşlara dört dörtlük hizmet verecek.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ PİSTLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Çambaşı Doğa Tesislerinde ziyaretçilerinin güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Bu kapsamda kış mevsiminde (JAK) ve 112 acil sağlık ekipleri tesis bünyesinde tam zamanlı mesai yaparak muhtemel kazalara anında müdahale ediyor.