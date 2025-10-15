Bursa'nın daha güvenli ve konforlu ulaşım ağına kavuşması için gece gündüz demeden yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında olmayan güzergahlara da asfalt desteği vererek ilçelerin daha sağlıklı yollara kavuşmasına katkı sunacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu'nun başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü toplantıda; Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım komisyonlarının Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanı dışında bulunup ilçe belediyelerin yetki ve sorumluluk alanında olan yolların Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği usul ve esaslara göre asfaltlanmasıyla ilgili raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerin sorumluluk alanında bulunan güzergahlara da asfalt desteği vererek vatandaşların daha konforlu yolculuk yapmasına katkı sunacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı birinci oturumunda konu hakkında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe belediyelerin gelirlerinde önemli düşüşler olduğunu ve bunun da farkında olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinde de önemli düşüş yaşandığının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, 'Vatandaşımızın sorunu hepimizin sorunudur. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlarımızla istişare ederek tüm ilçelerimize asfalt desteği vereceğiz. Nüfusuna veya belirlenen kriterlere göre ilçe belediyesinin önereceği güzergahlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanacak. Birbirimize destek olmak ve 17 ilçemizde bu desteği yaygınlaştırmak için bu kararı meclise getirdik. Şimdiden hayırlı olsun' dedi.