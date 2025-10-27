Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'nde taşkın riski ile karşı karşıya kalan bölgede baks çalışması başlattı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıllık yağış miktarı yüksek olan Ordu'da sel ve taşkınlara karşı kapsamlı altyapı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yapılan altyapı çalışmalarında kullanılan dev bakslar ile olası yağışlarda suyun güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlanarak vatandaşların can ve mal güvenliği korunuyor.

Bu kapsamda Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi'nde çalışan ekipler, yıllarca sel afetlerinde zarar gören bölgede kalıcı çözüm üretmek için dev bakslar ile önlem aldı. Yapılan çalışma ile birlikte yağmur suları kontrol altına alınarak daha dirençli ve güvenli bir bölge oluşturulacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve afet riskini ortadan kaldırmak amacıyla altyapı çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.