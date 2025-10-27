Cambridge Isotope Laboratories, Inc., CPhI Frankfurt 2025'te ilaç yenilikleri için yeni döterasyonlu reaktif standardı ISOAPI-D'yi duyurdu. ISOAPI-D ile CIL, ilaç sektöründeki iş ortaklarına, daha hızlı ve verimli etkin madde (API) geliştirme süreçleri için en yüksek kalite standartlarında üretilmiş, güvenilir ve küresel ölçekte erişilebilir döterasyonlu reaktifler sunuyor.

ACCESS Newswire / TEWKSBURY, MA (İGFA) - Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL), ilaç endüstrisine yönelik yeni döterasyonlu reaktif standardı ISOAPI-D'yi CPhI Frankfurt 2025 fuarında tanıtiyor. ISOAPI-D ile CIL, ilaç sektörüne daha hızlı ve verimli etkin madde (API) geliştirme süreçleri için yüksek kalite standartlarında üretilmiş, güvenilir ve küresel erişime sahip döterasyonlu reaktifler sunuyor.

CIL'in Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki üretim tesislerini kapsayan küresel üretim ağı, ilaç sektörüne çeşitlendirilmiş ve dayanıklı bir tedarik zinciri sağlıyor. Her bir ISOAPI-D ürünü, ISO 9001 sertifikalı tesislerde üretiliyor; bu da üretim sürecinin en yüksek kalite, yasal uyumluluk ve izlenebilirlik standartlarına uygun olarak yürütülmesini garanti ediyor.

ISOAPI-D ürün hattının temel bileşenlerinden biri, yalnızca onaylı tedarikçilerden temin edilen ve trityum içermeyen ağır su (D₂O). Bu bileşen, ilaç endüstrisinin sıkı güvenlik ve mevzuat gereklilikleriyle tamamen uyumlu biçimde üretiliyor. Ayrıca ISOAPI-D serisinde yer alan gelişmiş ara maddeler, sentez basamaklarını azaltarak üretim verimliliğini artırıyor, maliyetleri düşürüyor ve yeni terapötiklerin pazara sunulma süresini kısaltıyor.

1981 yılından bu yana, dünyanın önde gelen ilaç ve biyoteknoloji şirketlerine yüksek kaliteli döterasyonlu malzemeler tedarik eden CIL, ISOAPI-D serisiyle birlikte kalite, güvenilirlik ve yenilik konusundaki liderliğini bir kez daha pekiştiriyor.

CIL Döterasyonlu Reaktif Uygulamaları İş Geliştirme Müdürü Tasha Agreste, 'ISOAPI-D, ilaç inovasyonunu destekleme konusundaki kararlılığımızda bir sonraki adımı temsil ediyor. Genişleyen üretim kapasitemiz, titiz kalite standartlarımız ve onlarca yıllık deneyimimiz, CIL'i sektörün gelişen ihtiyaçları için güvenilir bir ortak haline getiriyor.' şeklinde konuştu.

CIL, 28-30 Ekim tarihleri arasında duzenlenecek CPhI Frankfurt 2025 fuarındaki #2.0G2 standinda ziyaretçilerini ağırlayacak ve ilaç kimyası alanında döterasyonun geleceğini temsil eden ISOAPI-D serisini tanıtacak.

CAMBRİDGE ISOTOPE LABORATORİES, INC. HAKKINDA

CIL, Japonya merkezli Otsuka Pharmaceutical şirketinin bir yan kuruluşudur ve dünyada kararlı izotoplar ile kararlı izotop etiketli bileşiklerin en büyük üreticisi ve tedarikçisidir. 1980 yılından bu yana endüstriyel ve akademik iş ortakları tarafından güvenle tercih edilen CIL'in ürünleri; araştırma, teşhis, çevre, ilaç, tıbbi görüntüleme, OLED ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. CIL'in operasyonları, Boston (MA) bölgesindeki iki tesisin yanı sıra Ohio (Xenia)'daki büyük izotop zenginleştirme tesisi, CIL China, CIL Canada, Almanya Dresden'deki ABX (kanser tanı ve tedavisine yönelik radyoizotop bileşiklerinde uzmanlaşmış) ve Fransa Saclay'deki Eurisotop'u içermektedir.

Kaynak: Cambridge Isotope Laboratories, Inc.