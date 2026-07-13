Ordu Büyükşehir Belediyesi Akkuş ilçesinde 4 mahalleye hitap eden grup yolunda beton yol çalışması başlattı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde ulaşım yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Akkuş ilçesine bağlı Akpınar, Ortaköy, Halisuşağı ve Yeşilköy Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda beton yol çalışması başlattı. Toplam 2,3 km'lik güzergâhta sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 1,6 kilometrelik bölüm tamamlandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir ulaşım imkanına kavuşacak.

MUHTAR CAN'DAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Toz, topraktan yıllardır sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Akpınar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Can Başkan Güler'e teşekkür etti.

Muhtar Can şöyle konuştu:

'Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Bizi tozlu, çamurlu yollardan kurtardı. Kendisine minnettarız. Yine emeği geçen herkesten Allah razı olsun.'

'YOLUMUZ YAPILIYOR, MAHALLEMİZ RAHATA KAVUŞUYOR'

Yıllardır bekledikleri hizmeti büyük bir memnuniyet ile karşılayan mahalle sakinleri ise 'Bu yola bizim gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Tozu ayrı, çukuru ayrı bir sıkıntıydı. Yolumuz yapılıyor ve çok güzel bir çalışma oluyor. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştular.