Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Teleferik Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Teleferik Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

'Yerinde Yönetim' vizyonuyla ilçeyi geleceğe taşıyan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşuyor.

Başkan Oktay Yılmaz, son olarak Teleferik Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, bir araya geldiği esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Oktay Yılmaz, esnafın kent ekonomisinin can damarı olduğunu vurguladı. Yılmaz, 'Şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayan esnafımızla sürekli iletişim halindeyiz. Esnafımızın taleplerini yerinde dinlemek bizim için çok kıymetli. Esnafın görüş ve önerileri, belediyecilik hizmetlerimizin planlanmasında bizim için yol gösterici oluyor. Kent ekonomisine değer katan esnafımızla dayanışma ve iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

YILDIRIM'I BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Her fırsatta ilçe halkıyla bir araya geldiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Sorunların çözümü için ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımız ve esnafımızla kurduğumuz güçlü bağ sayesinde ihtiyaçları daha hızlı tespit ediyor, hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Yıldırım'ı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz ve birlikte güzelleştiriyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla kentimizi daha yaşanılabilir hale getiriyoruz. Yıldırım'ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Teleferik esnafı da ziyaretten dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.