Konya Karatay Belediyesi'nin Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla Mevlana Türbesi çevresindeki tarihi doku, özgün kimliği korunarak yeniden hayat buluyor.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi'nin Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlanan ve devam eden yatırımlarla Mevlana Türbesi çevresindeki tarihi doku, özgün kimliği korunarak yeniden hayat buluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi iş birliğinde yürütülen Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında, Mevlana Türbesi çevresindeki tarihi miras geleceğe taşınıyor.

Türkiye'nin en büyük ihya projeleri arasında yer alan proje, etaplar halinde hayata geçirilerek bölgenin tarihi ve kültürel kimliğini yeniden canlandırıyor.

TARİHİ YAPILAR ÖZGÜN MİMARİSİYLE YENİDEN HAYAT BULUYOR

Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin ilk etabında yapımı tamamlanan Karatay Arastası'nın ardından, ikinci etapta yer alan Aziziye Mahallesi'ndeki 6 tescilli tarihi yapının rekonstrüksiyon çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

Projenin üçüncü etabını oluşturan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mevlevi Dergâhı'nın yapımı da sürüyor.

TESCİLLİ YAPILARDA GELENEKSEL YAPI TEKNİKLERİ KULLANILIYOR

Projenin ikinci etabı kapsamında Karatay Belediyesi tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarıyla Türbe Arkası'nın tarihi dokusu, özgün mimari anlayışla ayağa kaldırılıyor.

Aslına uygun şekilde inşa edilen yapılar, tamamlandığında Karatay Arastası ile bütünleşerek bölgenin tarihi kimliğini güçlendirecek, Konya'nın kültür ve turizm hayatına da önemli katkılar sağlayacak.

Projeyle birlikte geleneksel Konya sivil mimarisinin önemli örnekleri yeniden hayat buluyor. Her yapı, özgün mimari karakterine sadık kalınarak inşa edilirken; rekonstrüksiyonda zemin katlarda moloz taş örgü, üst katlarda ahşap karkas taşıyıcı sistem ve kerpiç dolgu tekniği uygulanıyor.

Horasan harcı ve geleneksel yapı malzemeleri kullanılarak tarihi doku aslına uygun şekilde oluşturulurken; ahşap tablalı kapılar, alaturka kiremitli çatılar ve geleneksel cephe detaylarıyla bölgenin tarihi kimliği yaşatılıyor. Yapılar, günümüz güvenlik standartlarına uygun olarak inşa edilerek uzun yıllar güvenle kullanılabilecek şekilde geleceğe taşınıyor.

KILCA: YATIRIMLARIN HER AŞAMASINI TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, bölgenin tarihi dokusunu koruyacak yatırımların her aşamasını titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Başkan Hasan Kılca, 'Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projemizin çalışmalarına devam ediyoruz. Yapımı tamamlanan Karatay Arastası'nın ardından tarihi yapıların restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarında da oldukça ilerledik. Tarihi mirasımıza sahip çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyor, Konya'nın tarihi mimari kimliğini yansıtan yapıları aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere aktarıyoruz. Tamamlandığında şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sunacağına inandığımız bu projenin Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.